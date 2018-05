Le Togo veut tirer profit de son or vert

Le Togo n’a malheureusement ni pétrole, ni gaz, ni diamants, ni or. Ses ressources minières sont limitées. Pour assurer son développement, le pays s’est spécialisé dans les services (logistique portuaire et banque) et veut tirer profit de son secteur agricole.

Un secteur encore sous-exploité même si il occupe une majorité de la population active et fait vivre des millions de Togolais.

L’exploitation demeure encore archaïque, les nouvelles techniques sont mal maitrisées, la transformation inexistante et les circuits de commercialisation peu performants.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement a décidé de créer des instituts de formation pour l’agro-Développement (IFAD).

Le premier est en cours de construction à Elavagnon (Est-Mono, 60km d'Atakpamé) et les travaux du second ont été lancés lundi par Faure Gnassingbé à Barkoissi (préfecture de l'Oti).

Ces écoles agricoles seront spécialisées dans l’aquaculture, l’élevage, la production laitière et les techniques de transformation.

Elles accueilleront en priorité des jeunes souhaitant se former aux métiers agricoles, mais pas seulement. Les instituts seront aussi ouverts aux producteurs souhaitant moderniser le fonctionnement de leurs fermes.