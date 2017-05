Le gouvernement est bien décidé à s'attaquer à la corruption

Le Premier ministre Komi Selom Klasosu a reçu mardi les 7 membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Le chef de gouvernement a rappelé au président de ce nouvel organe, Wiyao Essohanam, que les autorités s’étaient engagées à apporter un soutien total.

La Haute Autorité a vu le jour en 2015 ; elle travaille en étroite collaboration avec l’institution judiciaire.

Son rôle est d’observer l’évolution de la norme pénale, d’encourager la réflexion sur les stratégies et outils de lutte contre la corruption et d’informer la population sur les effets néfastes de la corruption et des infractions assimilées.

Son fonctionnement va renforcer les efforts du gouvernement dans sa lutte contre la corruption.