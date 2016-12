Le gouvernement met le paquet

En dépit des mouvements d’humeur observés chez certains syndicats d’enseignants, le secteur de l’éducation est en pleine évolution et il est l’une des priorités du gouvernement. Les résultats sont là pour attester de la pertinence de la politique menée.

Selon les chiffres communiqués lundi par le ministère des Enseignements primaire et secondaire, 82,5% d’enfants sont scolarisés en primaire. De très bons chiffres à mettre au crédit de la gratuité des cours et de la mise en classe progressive des cantines scolaires. Le niveau s’est également amélioré avec le recrutement de professeurs et des classes moins surchargées.

41,6% des élèves inscrits dans le secondaire achèvent la totalité du cycle jusqu’en terminale, en progression de 5 points par rapport à 2014.

Les pouvoirs publics veulent encore faire mieux. Ils envisagent une révision du curricula au primaire, la formation et le recyclage des enseignants, la construction de 150 salles de classe, la réhabilitation de 23 établissements dans le primaire et le secondaire.

En outre, plus de 300 nouvelles écoles bénéficieront des cantines scolaires gratuites

Enfin, la capacité d’accueil des universités publiques sera étendue avec l’extension des deux campus (Lomé et Kara) et la construction de nouveaux amphis.