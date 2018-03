Le gouvernement se veut innovant et pragmatique

Lutter contre le chômage des jeunes et le sous-emploi requiert des mesures innovantes et pragmatiques.

Le Forum présidentiel de la jeunesse (FPJ), qui sera organisé au mois d’avril, procède de cette démarche.

‘Le FPJ est une opportunité pour un dialogue structuré, constructif et ouvert entre 3000 jeunes de diverses catégories socioprofessionnelles. Il se présente comme une plateforme d’échange et de réflexions sur les ambitions des jeunes pour eux-mêmes et pour le pays, les défis auxquels ils restent confrontés et les propositions pour une meilleure autonomisation et une participation plus active et efficace à la construction du pays’, indique-ton de source officielle.

Cette rencontre sera l’occasion de faire le bilan des différents programmes lancés ces dernières années pour accompagner les jeunes.

Le Forum accueillera 3000 participants parmi lesquels des étudiants, des agriculteurs, des chômeurs, des responsables du secteur privé, d’associations et, bien sûr, des représentants de l’Etat. L’un des intervenants sur le président de la République qui échangera avec les jeunes.