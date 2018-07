Le monde agricole se retrouve mercredi

Le Forum des paysans s’ouvrira mercredi à Kara (nord), a annoncé le ministre de l’Agriculture, Ouro-Koura Agadazi.

Devenue une tradition cette rencontre annuelle est un cadre de concertation et d’échange entre les acteurs du monde rural et les plus hautes autorités du pays. Plusieurs centaines de professionnels y assistent.

Les discussions porteront sur la promotion agricole, l’entreprenariat, les possibilités de financements, la gestion des équipements agricoles, l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques, la transformation avec la création d’agropoles.

Il y sera évidemment question du MIFA, le Mécanisme incitatif de financement agricole lancé il y a quelques jours par le chef de l’Etat.

Le Forum s’ouvre alors que le secteur agricole affiche des chiffres en progression pour le maïs, le sorgo et les tubercules.

M. Agadazi espère parvenir à 10% de croissance agricole dans les dix prochaines années.