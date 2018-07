Le Togo se prépare à accueillir le sommet ordinaire de la Cedeao. Il aura lieu le 31 juillet. Les participants évoqueront les perspectives de croissance dans la zone, l’avancée des mécanismes d’intégration, la mise en œuvre de la monnaie unique. La lutte contre le terrorisme et le retour à la stabilité dans plusieurs pays membres (Guinée Bissau, Gambie) sont également à l’ordre du jour.

Les Togolais attendent avec une certaine impatiente la tenue de ce sommet car il doit se prononcer sur la situation politique au Togo. L’organisation est censée fournir des recommandations.

Un an après le début du conflit entre la majorité et l’opposition, il est largement temps de trouver une solution et de remettre le pays en marche.

Le gouvernement a fait toutes les concessions possibles pour permettre de parvenir à un accord. L’opposition ne semble pas adhérer à ce principe et continue de faire bouillir la marmite.

Le Togo ne peut pas se payer le luxe d’une crise qui s’éternise. L’économie tourne au ralenti, les investissements sont en baisse, le processus électoral a pris du retard.

Un an pour trouver une issue politique, c’est déjà beaucoup trop long.

Le temps est venu d’avancer dans l’intérêt des Togolais.