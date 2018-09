Législatives et réformes sont dans les tuyaux

Le comité de suivi de la Cedeao sur la crise politique togolaise a achevé ses travaux mardi à Lomé.

Pas de communiqué officiel publié à l’issue des travaux, mais quelques indications permettent de penser que les choses avancent..

Côté Cedeao, on indique qu’il n’y a pas lieu de modifier le mode de fonctionnement et la composition de la Commission électorale (Céni) chargée d’organiser les législatives du 20 décembre. Il faudra la rendre simplement plus ‘inclusive’. Certains partis de l’opposition n’ont toujours pas envoyé de représentant.

Côté gouvernement, le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, a précisé que ‘Tout serait fait pour la réalisation des reformes constitutionnelles et la tenue des élections législatives le 20 décembre’.

L’adoption par le Parlement du projet de limitation du mandat présidentiel et de modification du mode de scrutin, pourrait intervenir juste avant la tenue des élections.

‘Les réformes seront faites dans les délais requis notamment au même moment que compte rendu sera fait, à la prochaine conférence des chefs d’état et de gouvernement le 22 décembre à Abuja, du bon déroulement et de l’issue des élections législatives, compte-rendu sera également fait de l’aboutissement des réformes constitutionnelles’, a déclaré M. Bawara.

Pour épauler la Céni, la Cedeao enverra dans une semaine à Lomé des experts électoraux, des conseillers en droit constitutionnel et des observateurs afin de s’assurer que le processus de préparation s’effectue dans la plus grande rigueur.

Une annonce qui devrait rassurer les opposants. Ces derniers accusent la Commission électorale d’être inféodée au pouvoir.

Jean-Pierre Fabre, le chef de l'opposition, préfère attendre de rencontrer les facilitateurs en personne (les présidents du Ghana et de Guinée) avant de de se prononcer.

'Nous savons ce qui est important pour nous et pour le règlement de la crise togolaise. Reprendre les manifestations, c’est une option à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober’, s'est-il contenter d'indiquer.