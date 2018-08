Les Céli sont constituées

La Commission électorale indépendante (Céni), a publié mardi la composition des Céli (les commissions électorales locales).

Les partis politiques avaient jusqu’au 13 août pour soumettre la liste de leurs représentants.

La Céni et les Céli fonctionnent sur un mode paritaire avec des membres désignés par les formations de la majorité et de l’opposition.

Dans la liste publiée, seuls figurent des représentants d’UNIR (majorité présidentielle), de l’UFC, d’Obuts du PDR, du NET (opposition).

Les autres formations comme l’ANC et le CAR refusent de reconnaître la légitimité de la Commission sous sa forme actuelle et boycottent ses travaux. Une stratégie qui s’inscrit dans une opposition plus globale au pouvoir et qui est à l’origine de la crise politique qui dure depuis un an.

Lors d’un récent sommet à Lomé, la Cedeao a recommandé la tenue des élections législatives au 20 décembre 2018 avec près de 5 mois de retard par rapport au calendrier prévu.

La Céni doit procéder à la révision des listes électorales avant de se lancer dans l’organisation proprement dite des élections de décembre.