Les Togolais doivent devenir des 'citoyens éclairés'

L’ambassade des Etats-Unis a lancé vendredi l’opération ‘Citoyen éclairé’ (Nudzonola en Ewé) destinée à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence fiscale.

120 leaders communautaires seront formés au contrôle citoyen de l’action publique et au mécanisme de levée de fonds. Plusieurs communes sont concernées parmi lesquelles Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong.

‘Nous sommes très fiers de soutenir ce projet initié par un groupe de jeune togolais boursiers de Young African Leaders Initiative* afin de sensibiliser et d’éduquer la population sur la responsabilité citoyenne et fiscale’, a déclaré David Gilmour, l’ambassadeur américain à Lomé.

La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées et l’Office togolais des recettes (OTR) sont partenaires de l’opération.

* Le Young African Leaders Initiative (YALI) est soutenue par le Département d’Etat. Lancée en 2010 par Barack Obama elle entend créer un réseau actif de jeunes leaders africains pour accompagner les changements politiques et économiques sur le continent. L’objectif premier est de contribuer à assurer le développement.