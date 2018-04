Les absents ont toujours tort !

Jeune Afrique paru ce dimanche écrit que le récent sommet de la Cédéao organisé à Lomé a surtout porté sur la crise togolaise, même si le thème officiel était consacré à la Guinée Bissau.

Et le magazine d’évoquer des discussions entre les trois médiateurs, Alassane Ouattara, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo et Faure Gnassingbé sur la question des réformes.

Petit problème, le président du Ghana n’était pas à Lomé en raison de la tenue au même moment du sommet du Commonwealth.

En outre le sommet de la Cédéao a bien porté sur la Guinée Bissau avec un accord immédiatement mis en œuvre.