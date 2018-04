Les critères de bonne gouvernance

La 16e revue de mise en œuvre des réformes élaborées par les différents départements ministériels et institutions s’est ouverte mardi.

L’ambition renouvelée du gouvernement est de lutter contre la pauvreté et la précarité. Il y a donc nécessité à conforter la croissance, à améliorer le partage de la richesse nationale en insistant sur l’inclusion financière et sociale et en mettant les institutions au service de tous les citoyens, sans exclusion.

Des exigences contenues dans le Plan national de développement (PND) en cours de finalisation. Cette feuille route s’articule autour de trois grands axes, la mise en place d’un hub logistique d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région./

Les pouvoirs publics veulent développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives.

Enfin, l’objectif est de consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion.

Le chantier des réformes en cours d’exécution a permis d’améliorer substantiellement la performance économique du Togo au cours de ces dernières années mais beaucoup reste à faire. Les récents mouvements sociopolitiques risquent d’affecter négativement les efforts du Gouvernement en matière de stabilité macroéconomique, a souligné André Johnson, le ministre de l’Environnement, qui représente son collègue de l’Economie et des Finances à cette rencontre.

Un constat partagé par le FMI.

‘C’est par les réformes que nous pouvons améliorer notre gouvernance quotidienne des affaires publiques et privées en acceptant de changer nos habitudes de fonctionner, lesquelles ne nous ont pas permis des sauts qualitatifs. Aujourd’hui, nous devons aller au-delà, par la transformation de notre gouvernance pour mieux servir l’intérêt général’, a déclaré M. Johnson.

Il a salué les efforts réalisés par l’ensemble des ministères et institutions à travers l’élaboration de leurs budgets programmes conformes aux standards internationaux et aux normes communautaires qui répondent ainsi aux critères bonne gouvernance.