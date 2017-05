Les parlements africains doivent être au cœur de l’émergence

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) tient, jusqu’au 24 mai à Rabat, sa 25e Assemblée régionale Afrique qui se focalise sur les moyens de booster la coopération, de renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone et de faire connaître et promouvoir le rôle international des parlementaires, indique l’organisation.

Le Togo est représenté par une importante délégation emmenée par le président de l’Assemblée Nationale Drama Dramani. Les députés de l’opposition ont également fait le voyage avec la présence d’Isabelle Améganvi, présidente du Groupe ANC.

M. Dramani s’est entretenu en marge des travaux avec Habib El Malki, le président de la Chambre des représentants du royaume (Chambre basse). Il a été question de renforcer la coopération parlementaire.

La bonne gouvernance et l’entrepreneuriat sont au centre de cette rencontre. Pour l’APF, les parlements africains doivent contribuer à promouvoir le secteur privé et à donner l’exemple en matière de transparence dans la gestion des finances publiques et impliquer davantage la société civile.

‘Les parlements d’Afrique doivent se trouver au cœur de l’émergence et de la renaissance’, a souligné Habib El Malki lors de son intervention en séance plénière.

Les parlementaires africains évoqueront également la problématique de la sécurité et de la stabilité sur le continent.