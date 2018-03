Les pouvoirs publics veulent protéger le réseau routier

Depuis une décennie, des dizaines de milliards ont été consacrés à la réhabilitation du réseau routier. Dans les villes comme à l’intérieur du pays.

Problème, les infrastructures connaissent un vieillissement anormal. On en connait les raisons. La surcharge des poids lourds est en grande partie responsable de ce phénomène. Mais pas seulement. Il y a également la non observance du code de la route et les destructions volontaires.

Lors des manifestations, des pneus sont brûlés sur la chaussée avec des conséquences irréversibles pour le revêtement.

Face à cette situation, le gouvernement vient d’adopter un décret concernant le ‘patrimoine routier et les équipements connexes’.

Concrètement, seuls les véhicules présentant des caractéristiques techniques déclarées conformes et respectant la charge limite légale et le gabarit sont autorisés à faire usage des axes routiers ouverts à la circulation. En outre, le texte prévoit le pesage routier avec des équipements spécifiques, fixe le contrôle technique des véhicules et garantit l’intégrité de la voie publique.

Enfin, le décret rend directement responsable toute personne qui cause un dommage aux équipements. Elle devra en assumer financièrement les réparations.

Sur ce dernier point, le flagrant délit devra être constaté. Pas évident.

L'entretien des route coûte chaque année une petite fortune à l'Etat.