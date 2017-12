Les solutions sont à trouver par les Togolais eux-mêmes

Les Togolais seront les seuls à trouver une solution à leurs problèmes, a martelé vendredi Christophe Tchao, le président du groupe UNIR (majorité présidentielle) à l’Assemblée nationale.

Une allusion aux exigences de l’opposition qui demandent la présence de médiateurs étrangers lors du prochain dialogue. Une situation qui retarde l’ouverture des discussions. Chaque jour passé est un jour perdu pour les Togolais.

'On l’a dit et on le répète : personne ne viendra discuter à la place des Togolais. Seuls les Togolais peuvent discuter entre eux, s’entendre et trouver une solution pour sortir le pas de cette crise", a-t-il déclaré.

Des représentants de l’opposition se trouvent à Accra afin d’obtenir des éclaircissements concernant le rôle de médiation joué par le Ghana et la Guinée.