Ma manif à moi

Les Togolais n’en ont malheureusement pas fini avec les mouvements de protestation en tout genre. L’opposition appelle à une journée ‘Togo mort’ demain et c’est au tour du chef du PNP, Tchikpi Atchadam, de demander à ses sympathisants de descendre dans les rues les 4 et 5 octobre.

Invité jeudi d’une radio privée, il a rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir.

Son leitmotiv est le retour avec la constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé dont le mandat s’achève en 2020.

La population commence à être sérieusement lassée par ces cortèges à répétition et le climat d'hostilité - et souvent de haine - entretenu par les opposants et leurs relais sur les réseaux sociaux.

Un contexte, on l'a déjà écrit, peu favorable à la stabilité économique.