Manifestation autorisée

La manifestation prévue par l’opposition le 13 janvier prochain a été autorisée par le ministère de l’Administration territoriale.

‘La loi est là pour accompagner ceux qui la respectent, mais ceux qui s’en écartent devront assumer leurs actes’, a indiqué le ministre Payadowa Boukpessi.

Cela signifie qu’aucun dérapage ou changement d’itinéraire ne seront tolérés.

On ne compte plus les rassemblements organisés par la coalition depuis 5 mois. A part quelques incidents, les marches se déroulent dans le calme grâce à une concertation permanente entre les représentants de l’opposition et les forces de sécurité.

Le mot d’ordre est inchangé pour le 13 janvier : retour à la constitution de 1992.

Cette question et bien d’autres devraient être débattues lors d’un prochain dialogue entre la majorité et l’opposition.