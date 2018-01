Si les réformes constitutionnelles n’ont pas abouti l’année dernière, c’est en raison du manque de sagesse et d’humilité de la classe politique, a estimé mardi Paul Dodji Apévon, le président des Forces démocratiques de la République (FRD). Cette formation est membre de la coalition des 14 partis d’opposition qui ont lancé une campagne de contestation il y a près de 5 mois.

M. Apévon ne perd pas espoir et compte sur l’aide du Seigneur : ‘Que Dieu donne à chacun de nous la sagesse et l’humilité afin que nos propos et nos comportements militent en faveur de la réalisation du bien commun. C’est ainsi que nous allons recréer l’espoir’, a-t-il déclaré.