Marches pacifiques

Les manifestations organisées jeudi à Lomé par la coalition de l’opposition et les supporters de Faure Gnassingbé se sont déroulées sans incidents. Pas de heurts non plus en province. Et une mobilisation relativement faible.

Lors d’un point de presse dans la soirée, le ministre de la Sécurité, Yark Damehane, a indiqué que la situation s’était normalisée à Mango (500km de Lomé, région des Savanes), théâtre hier de violences.

Jean-Pierre Fabre (ANC) jeudi à Lomé

‘Face à l’escalade des renforts ont été dépêchés sur place en appui aux forces présentes. Le calme est revenu’, a-t-il précisé tout en précisant que le gouvernement allait venir en aide à une centaine d’habitants dont les biens ont été vandalisés mercredi, les maisons saccagées ou incendiées par des manifestants de l’opposition. Il seront relogé, a indiqué le ministre.

Les opposants ont prévu de nouveaux rassemblements la semaine prochaine.