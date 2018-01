Notion de temps et de mouvement

Plus la crise dure, plus les opposants sont contents

C’est reparti pour un tour de piste. La coalition de l’opposition manifestera le 31 janvier, mais aussi les 1er et 3 février. Si les opposants ne réclament plus le départ ‘immédiat’ du chef de l’Etat, ils exigent toujours le retour à la constitution de 1992 et la libération de leurs militants interpellés.

Rien n’a vraiment changé depuis près de 6 mois. Le dialogue politique proposé par le gouvernement se fait attendre. Les préalables et autres pré-conditions formulées par l’opposition retardent son ouverture.

Quel pays peut se payer le luxe d’une crise qui s’éternise ? Aucun évidemment, mais ça, l’opposition n’en a cure.