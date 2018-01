En cette année électorale (législatives, locales et référendum), pas de temps à perdre du côté des militants d’UNIR (majorité présidentielle).

Les délégués de la région Maritime et des Savanes sont en session de formation depuis mardi.

‘Les grandes olympiades électorales sont annoncées et nous devons nous y préparer’, a déclaré Aklesso Atcholé, le secrétaire exécutif du parti.

Lors du dernier congrès, un nouvel organigramme a été adopté avec une stratégie de rendre la formation plus efficace et plus présente sur le terrain.