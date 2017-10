Ouattara favorable aux évolutions constitutionnelles

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’est clairement engagé en faveur d’une solution négociée au Togo pour mettre fin à la crise politique.

‘Le climat de paix est essentiel et la violence ne peut être tolérée, notamment lors de manifestations’, a-t-il déclaré.

Pour le chef de l’Etat ivoirien, les protagonistes doivent engager des négociations pour aboutir à des modifications constitutionnelles dont le processus ‘est déjà engagé’.

Il a rappelé le contenu de ces évolutions constitutionnelles qui prévoient la limitation du mandat présidentiel et un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

‘Nous estimons que le Togo doit avoir un climat de paix, c’est un pays qui fait son chemin et nous encourageons tous les togolais à trouver la meilleure voie. Le projet de réforme constitutionnelle permet d’avancer vers plus de démocratie et nous soutenons cette initiative, a conclu Allassane Ouattara qui s’exprimait mardi à l’issue d’une réunion de la Cédéao à Niamey.