'Ouverture d’esprit et franc-parler'

Les consultations entre une délégation de la Cedeao et les protagonistes de la crise togolaise ont pris fin dans la soirée.

‘L’impression qui domine, c’est la disponibilité des uns et des autres à sortir de ce tuyau qui ne fait pas de bien, ni au Togo, ni aux autres pays de la sous-région. Nous avons également observé une ouverture d’esprit et un franc-parler’, a déclaré Francis Awagbè Béhanzin (Bénin), le Commissaire de la Cedeao aux Affaires politiques, de Paix et de Sécurité.

Il a confirmé l’existence d’une dynamique pour poursuivre le dialogue engagé en début d’année.

Un sommet de l’organisation ouest-africaine aura lieu le 31 juillet à Lomé. La situation au Togo devrait être débattue avec à la clé des recommandations pour une sortie de la crise.