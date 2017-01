Ouverture de la conférence de l'ONAEM

Le premier ministre Komi Selom Klassou a présidé jeudi la quatrième conférence de l’Organisme national chargé de l’action de l’Etat en mer (ONAEM).

Elle s’inscrit dans le cadre du Haut Conseil pour la Mer (HCM), un organe qui a pour mission de mettre en place un dispositif étoffé permettant de mieux organiser et de mieux coordonner les services qui ont compétence sur le domaine maritime togolais et de répondre aux évolutions en matière sécuritaire, environnemental et économique.

Le HCM doit notamment réfléchir aux moyens de combattre la piraterie, un phénomène qui prend de l’ampleur dans le Golfe de Guinée.

‘Le Togo est dans une démarche volontariste qui est totalement en phase avec la réglementation internationale. L’Etat poursuivra son action visant à moderniser le secteur maritime’, a déclaré le chef du gouvernement.

Le Togo, qui avait organisé en octobre dernier le sommet sur la sécurité maritime, a été à l’initiative d’une charte qui devrait être ratifiée par l’ensemble des pays membres de l’Union africaine. Le continent disposera dès lors d’un instrument global et véritablement contraignant.

La rencontre de deux jours rassemble des membres du gouvernement, des représentants des forces armées et des experts.