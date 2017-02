Paris rend hommage à Gnassingbé Eyadema

Une messe de requiem s’est déroulée samedi soir en l’église de la Madeleine, à Paris, à la mémoire du président Gnassingbé Eyadema, décédé il y a 12 ans.

Une foule nombreuse composée de Togolais et d’amis du Togo assistait à cet hommage.

On reconnaissait dans l’assistance Ibrahima Memounatou, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Sambiani Lare, le représentant du Togo à l’UNESCO et à la Francophonie, Nicolas Babina, le président du Bureau d’UNIR en France et l’épouse de l’ambassadeur du Togo à Paris.

La messe a été célébrée par le père Albert Kaboré.