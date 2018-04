Pas de blabla, des solutions !

L’hôtel du 2 février accueillera les 20 et 21 avril prochains le Forum présidentiel de la jeunesse.

Les préparatifs vont bon train, selon les organisateurs.

Cette rencontre qui rassemblera plus de 3000 jeunes n’a pas pour vocation de palabrer sans parvenir à des décisions concrètes.

Le président Faure Gnassingbé souhaite discuter directement avec les étudiants, les agriculteurs, les artisans, les chômeurs dans une forme d’échanges structurés.

Quelles sont les ambitions des jeunes pour eux-mêmes et pour le pays, les défis auxquels ils restent confrontés et les propositions pour une meilleure autonomisation et une participation plus active et efficace à la construction du

Telles sont les grandes questions qui seront débattues pendant deux jours.