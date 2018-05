Pas de 'garde rapprochée', mais des collaborateurs compétents

Jeune Afrique paru dimanche présente qui sont les collaborateurs les plus influents du chef de l’Etat. On trouve les noms de Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, de Victoire Dogbé Tomegah, la ministre du Développement à la base ou encore Yark Damehane, le ministre de la Sécurité.

Une liste qui n’est évidemment pas exhaustive. Faure Gnassingbé s’entoure de nombreux conseillers et experts et prend régulièrement l’avis de ses ministres sur les questions politiques, économiques ou diplomatiques.

Il n’y a à proprement parler pas de ‘garde rapprochée’ comme l’écrit le magazine, mais des personnalités connues ou non et plus écoutées que d’autres.