Politique et commerce

Les opposants entendent maintenir la pression sur le pouvoir pour obtenir satisfaction concernant la limitation du mandat présidentiel et la réforme du mode de scrutin.

Le groupe des six, le Cap 2015 et Santé du Peuple demandent à la population de se rassembler devant l’Assemblée nationale mardi. Les députés devraient examiner prochainement un projet de modification de la constitution. Ils prévoient également un meeting vendredi et deux jours de marches de protestation les 20 et 21 septembre.

Les milieux d’affaires et les commerçants commencent à s’inquiéter. Ces rassemblements à répétition dans la capitale commencent à avoir des effets négatifs sur les activités économiques.