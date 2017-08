Dans un communiqué publié mercredi, la direction du parti Obuts (opposition) a regretté les violences qui ont émaillé les manifestations qui se sont déroulées samedi dernier. Condamnation notamment à l’endroit des manifestants.

‘Les citoyens épris de paix ont été peinés de découvrir plusieurs images de nos forces de l’ordre molestées et traitées de façon inhumaine, trainées à même le sol, telles que le révèlent les images sur les réseaux sociaux’, indique le texte.

Selon ce parti, ‘la mobilisation qui a caractérisé les manifestations du 19 août 2017 témoigne de la forte demande et de l’impatience des populations de voir se matérialiser les réformes politiques et institutionnelles pour la consolidation de l’État de droit et de la bonne gouvernance (…)’.

Selon le communiqué signé par Agbéyomé Kodjo, le président de la formation, les récentes violences devraient inciter tous les acteurs politiques à plus de responsabilité et de vigilance afin de préserver la paix et la sécurité.

M. Kodjo déclare observer avec intérêt les velléités d’union de l’opposition. Il y est favorable à condition que ce regroupement aille dans le sens des aspirations de la population.