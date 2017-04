Promotion du 27 avril

Plusieurs membres du gouvernement et différentes personnalités ont été décorés mercredi par le président Faure Gnassingbé.

Au titre de Commandeur de l’Ordre du Mono, on peut citer le ministre de l’Agriculture, Ouro-Koura Agadazi, et le Commissaire général par intérim de l’Office togolais des recettes (OTR), Adedze Kodzo.

Ont été faits Commandeurs de l’Ordre national du Mérite, le ministre de la Sécurité, Yark Damehane et un certain nombre de hauts gradés des Forces armées togolaises.

D’autres personnalités ont été décorées par le Premier ministre parmi lesquels les anciens ministres Kouméalo Anaté et Djossou Semondji, le champion de boxe Prince Lorenzo et les présidents des Universités de Lomé et de Kara, respectivement Dodzi Kokoroko et Komla Sander.