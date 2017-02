Pya, Paris, une même émotion

Veillée de prières à Pya, messe de requiem à Paris. Les cérémonies marquant le XIIe anniversaire de la disparition du président Gnassingbé Eyadema ont débuté samedi soir.

Le chef de l'Etat entouré des membres de sa famille et de nombreux officiels venus de Lomé était bien sûr présent. Un jour de souvenir et de recueillement et beaucoup d'émotion dans l'assistance.

L’hommage se poursuivra dimanche avec un office œcuménique au Palais des Congrès de Kara précédé d’un dépôt de gerbe sur la tombe du défunt.