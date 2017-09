Rassemblements mode d'emploi

Les députés se réunissent mardi pour examiner le budget de fonctionnement de l’institution. L’opposition a appelé ses sympathisants à se réunir devant le bâtiment et à assister aux séances publiques pour ‘maintenir la pression sur le pouvoir’.

Si effectivement les débats sont ouverts au public en fonction de la capacité très limitée de la salle, les rassemblements devant l’édifice sans autorisation préalable ne sont pas possibles.

'Le Togo est un Etat de droit, les libertés de réunion et de manifestations publiques pacifiques sont régies et encadrées par la loi et à partir du moment les gens coopèrent avec les autorités, il n’y a pas de difficultés. En revanche, si elles ont lieu en dehors de la loi, l’Etat prendra les dispositions qui s’imposent’, a rappelé Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

De nombreux policiers étaient déployés dans la matinée autour l’Assemblée pour prévenir tout incident.