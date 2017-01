Réformer en profondeur

On connaît désormais la composition de la Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Elle comprend un certain nombre de responsables politiques très expérimentés et des experts.

On y trouve l’ancien Premier ministre Kwesi Séléagodji Ahoomey-Zunu, l’ex-ministre de l’Economie et des Finances Adji Otèth Ayassor, les professeurs Kpodar Adama, Essohanam Batchana, Dodzi Kokoroko, Afandé Koffi ou encore Yabré Dago.

Cette Commission doit proposer dans les meilleurs délais un texte global qui doit tenir compte de l’histoire du Togo, refléter les réalités et répondre aux aspirations les plus profondes de la population.

La création de cet organe répond à la 8e recommandation du rapport de la CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation).

La Commission sera dirigée par Amadou Abdou-Nana Awa-Daboya, présidente du Haut-commissariat à la réconciliation nationale et au renforcement de l’unité nationale et Médiateur de la République.