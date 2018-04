Le sommet extraordinaire de la Cédéao qui s’est achevé samedi à Lomé a évoqué la situation politique au Togo.

Le communiqué publié à l’issue des travaux rend hommage au président du Ghana pour les efforts déployés afin de résoudre pacifiquement les tensions sociopolitiques.

La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement invitent ‘tous les partis politiques et la société civile à s’abstenir de tout acte de violence et de tout agissement susceptibles de constituer une menace à la paix et à la stabilité du Togo et de la région’.

Les présidents du Ghana et de Guinée ont pour mission de jouer un rôle de facilitateurs de la Cédéao et sont encouragés à intensifier leurs efforts ‘pour aider le gouvernement et les acteurs politiques dans la réalisation des réformes constitutionnelles, dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l’Etat de droit’.