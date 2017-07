Renforcement de la coopération parlementaire avec l’APF

Dama Dramani (centre) avec ses collègues et des experts de l'APF en avril dernier à Lomé

Le Parlement togolais est très actif au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), s’est félicité jeudi le nouveau représentant de l’organisation pour l’Afrique de l’Ouest, Eric Adja.

Il s’est entretenu avec Dama Dramani, le président de l’institution. Au cours des discussions, M. Adja a confirmé que l’OIF était prête à s’engager encore davantage en matière de formation et d’échanges d’expériences.

Huit députés de la majorité et de l’opposition siègent à l’APF dont le Togo est membre depuis 1980.

A la demande de l’Assemblée nationale togolaise, une formation diplômante francophone portant sur ‘Administration et organisation du travail parlementaire’ s’est tenue à Lomé, du 24 au 29 avril derniers.

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie adopte des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines politique, économique, social et culturel.

Elle adopte également des avis et des recommandations destinés à la Conférence ministérielle de la Francophonie (qui aura lieu à Lomé au mois de novembre) et au Conseil permanent de la Francophonie ainsi que des recommandations destinées aux Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.