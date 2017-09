Sympathisants de la majorité présidentielle et de l’opposition se retrouveront les 20 et 21 septembre dans les rues de Lomé. Les premiers pour défendre la légalité constitutionnelle et les seconds pour demander ni plus ni moins le départ du chef de l’Etat.

Coïncidence du calendrier, les marches se dérouleront le lors de la Journée internationale de la paix le 21 septembre organisée par les Nations Unies.

Ensemble pour la paix : respect, dignité et sécurité pour tous’, tel est le thème de cette Journée qui devrait être l’occasion pour les manifestants de promouvoir ces valeurs.