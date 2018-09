La coordinatrice de la coalition de l’opposition, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, s’est déclarée favorable mardi à la tenue d’élections locales. Mais pas à n’importe quelle condition.

‘C’est bien que la Céni, sous l’impulsion du régime, découvre enfin que depuis plus de 30 ans nous n’avons plus organisé d’élections locales et qu’il faudra les organiser’, a-t-elle déclaré.

Elle souhaite que ‘les choses se fassent dans les règles de l’art’.

Jusque là, c’est plutôt constructif. Mais très rapidement, l’opposante est revenue à la rhétorique habituelle en dénonçant l’annonce par la Céni des dates des élections locales, législatives et du référendum.

Selon elle, seule la Cedeao est habilité à dire le droit et donc à fixer les échéances.

Mme Adjamagbo-Johnson omet un détail, le Togo n’est pas sous tutelle d’une organisation régionale. C’est un pays souverain, une démocratie disposant d’une constitution.