‘Rien ne justifie les appels, les incitations et le recours à la violence. Rien ne se résout dans le sang versé, mais par le dialogue’, écrit mercredi Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la Francophonie sur son compte Twitter.

Une réaction qui intervient après le lynchage de deux soldats à Sokodé et les appels à l’intolérance et à la violence lancés par de nombreux partis politiques et relayés par les réseaux sociaux.

Un message rédigé dans la matinée avant le déclenchement d’incidents graves à Lomé orchestrés par les opposants.