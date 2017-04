S’unir pour réussir

Il y a 5 ans naissait le parti présidentiel UNIR. Disposant d’une large majorité à l’Assemblée, la formation est parvenue à ratisser large à la fois dans les rangs de l’ex-RPT et de l’opposition.

Son crédo est non-partisan et davantage orienté sur les questions de développement. Dans ce cadre son positionnement n’est pas clivant, c’est ce qui séduit les électeurs et explique son succès aux différents scrutins.

UNIR dispose d’une base solide au Togo, mais également à l’étranger ou vit une importante Diaspora. En France, la formation assure un travail d’explication et de relais à la politique gouvernementale. Pas de prosélytisme, juste des campagnes d’information permettant de mieux comprendre l'action menée et les progrès réalisés sur le plan politique, économique et social.

A l’occasion de cet anniversaire, les militants et soutiens du parti se sont retrouvés samedi près de Paris pour marquer l’événement à l’initiative de Nicolas Babina, le président du Bureau provisoire d’UNIR France.

M. Babina a souligné la politique de paix et de réconciliation nationale mise en œuvre par le chef de l’Etat. ‘Un contexte favorable à la logique de concertation. La liberté d’expression est une réalité. Les manifestations politiques sont autorisées y compris les marches délétères hebdomadaires dans les rues’.

Il a également rappelé la stratégie gouvernementale axée sur un développement accéléré du Togo.

Un développement, a-t-il dit, qui est visible avec la construction de routes, la modernisation du port, de l’aéroport, la relance du secteur agricole, la politique d’éducation, de santé, de formation ou d’aide à la jeunesse.

UNIR France compte poursuivre et renforcer son engagement en faveur d’un Togo uni et prospère.