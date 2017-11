'Saisir l'occasion du dialogue'

Le nouvel ambassadeur de France au Togo Marc Vizy a salué mardi les annonces faites la veille par le gouvernement pour une décrispation de la situation politique.

'On a noté avec satisfaction le communiqué que le gouvernement a publié hier et on espère que tout le monde saisira cette main tendue et que le dialogue s’instaurera pour sortir de cette crise. On appelle tout le monde à la retenue de manière que ces manifestations restent pacifiques. On espère qu’à l’issue du dialogue qui va s’instaurer, une solution sera trouvée pour mener à bien les révisions constitutionnelles de la manière la plus souple possible », a déclaré le diplomate à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre.