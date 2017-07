Services publics et corruption

Le 13e Forum ministériel panafricain sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’Etat s’est achevé vendredi dernier à Rabat.

Organisé par le ministère marocain de la Réforme de l’administration et de la fonction publique en partenariat avec le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD), cette rencontre avait pour objectif de permettre aux différentes administrations représentées d’échanger et de débattre de la gouvernance publique responsable comme outil privilégié d’accompagnement des stratégies nationales de lutte contre la corruption.

Le thème central de cette édition tournait d’ailleurs autour du thème de la lutte contre la corruption dans les services publics en Afrique et son impact socio-économique.

Le Togo était représenté avec la présence du directeur général de la fonction publique, Komlan Mensah Awuno et celle du chargé d’Affaires au Maroc, Koudjo Adanou.