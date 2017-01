'Sortir rapidement de cette histoire de réformes'

Le président d’Obuts (opposition), Agbéyomé Kodjo, a salué dimanche la décision du président Faure Gnassingbé de créer une commission de réflexion sur les réformes.

II était l’invité de la TVT (télévision publique).

Il a qualifié la démarche d’’initiative heureuse’ tout en souhaitant que sa composition soit plus diverse et plus équilibrée.

‘Il faut aller vite, cette commission doit travailler jour et nuit pour sortir le pays de cette histoire de réformes’, a-t-il déclaré.

La commission doit se pencher sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles comme le mode de scrutin ou la limitation du mandat présidentiel.