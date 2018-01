Stratégie pertinente du développement

Le ministère du Développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes est l’un des départements stratégiques de l’action gouvernementale. Il est en charge de la promotion des communautés à la base, il pilote la finance inclusive et l’aide à l’emploi des jeunes. Ses missions sont donc essentielles.

Lors de la présentation de la revue annuelle de son ministère, Victoire Dogbé-Tomegah a fourni quelques éléments clés.

Le taux moyen de réalisation des différents projets a été de 96% en 2017, soit 6 points de mieux que l’année précédente. Et le décaissement de 100%. Ce chiffre est important car il illustre la mise en œuvre effective de la quasi-totalité des initiatives.

Grâce à l’action du ministère, des milliers de groupements, de comités de développement et de plateformes multifonctionnelles ont pu voir le jour ou bénéficier de nouveaux appuis.

S’agissant de l’emploi des jeunes. 22.128 d’entre-eux ont trouvé un job temporaire et 6.269 un travail permanent, trois fois plus qu’initialement prévu.

Le ministère a également accompagné le secteur artisanal. Plus de 1000 ont bénéficié de formations et d’un renforcement des capacités et 500 ont eu l’opportunité de participer à des foires et salons nationaux, régionaux et internationaux.

Si Mme Dogbé-Tomegah s’est félicitée des résultats, elle attend aller plus loin.

‘Ce qui a été réalisé, c’est bien, mais il faut encore faire plus. Nous devons capitaliser sur les acquis et revoir nos approches car il reste beaucoup de défis à relever’, a-t-elle déclaré.

La ministre souhaite financer plus de 550 plans d’affaires viables, structurer 700 nouveaux projets des jeunes porteurs d’idées d’entreprises, élaborer et adopter les textes d’application du règlement portant sur le code communautaire de l’artisanat.

Cette année, l’objectif est de fournir aux Chambres régionales des métiers les moyens nécessaire pour assurer leur développement.

D’autres projets sont dans les cartons comme les filets sociaux ainsi qu’un programme destiné à la création d’emplois en faveur des jeunes vulnérables financé par la Banque mondiale.