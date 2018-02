Succès à tous !

L’ancien Premier ministre, Agbéyomé Kodjo, a appelé mardi ses collègues de l’opposition républicaine à s’engager ‘pleinement et avec vigilance’ dans le dialogue politique.

Il a par ailleurs demandé au gouvernement de veiller à ce que ce dialogue soit le plus inclusif possible et d’œuvrer à son succès.

Il a enfin remercié les Etats étrangers et les organisations régionales qui ont contribué à la tenue de ces discussions prévues pour s’ouvrir le 15 février.

M. Kodjo, qui dirige le mouvement Obuts, n’est pas membre de la coalition des 14 partis de l’opposition.