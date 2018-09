Tout comprendre sur l'administration publique contemporaine

Charles Debbasch, ministre conseiller à la présidence togolaise, vient de publier la 12e édition de son traité de droit administratif.

C’est l’ouvrage par excellence de la culture juridique de synthèse sur l'administration publique contemporaine en France.

Il aborde le système administratif français, les sources du droit administratif, les structures administratives territoriales et spécialisées, les catégories d'action administrative, les actes administratifs, la responsabilité administrative et le contentieux de l'administration.

Ce best -seller de la littérature juridique, fort de ses 800 pages, expose en détail les caractéristiques du système administratif.

Sont successivement présentés, dans une forme claire et synthétique, les sources du droit administratif, les structures administratives centrales et locales, les structures administratives spécialisées, les différentes catégories d'action administrative comme la police et le service public, les actes administratifs, la responsabilité de l'administration et, enfin, le contentieux administratif.

Cet ouvrage est utile pour les fonctionnaires, les étudiants en droit et en sciences politiques, les candidats aux concours administratifs et aussi tous les citoyens désirant avoir une connaissance de l'univers administratif.

De nombreux cadres togolais ont suivi les enseignements du Professeur Debbasch ou ont appris le droit à travers ses ouvrages.

Charles Debbasch a poursuivi une brillante carrière administrative et politique. Il est l'auteur de plus de cinquante livres traduits notamment en anglais, espagnol, chinois, russe, coréen.

Spécialiste des institutions, il a été chargé de mission au cabinet d'Edgar Faure ministre de l'Education Nationale puis conseiller du Président Valery Giscard d'Estaing.

Agrégé des Facultés de Droit à 24 ans, il a été élu doyen de la Faculté de Droit d'Aix puis Président de l'Université de cette ville et Président de la Conférence Nationale des doyens des Facultés de Droit.

Editorialiste dans plusieurs quotidiens il a dirigé le Groupe de presse français Dauphiné Libéré -Lyon Matin pendant plus de dix ans.

______

Droit administratif (12e édition) par Charles Debbasch et Frédéric Colin

Editions Economica, 39 euros

En vente sur le site de la FNAC