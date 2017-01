Lors de la présentation des vœux du corps diplomatique au chef de l’Etat mardi, l’ambassadeur du Gabon à Lomé, Sylver Aboubakar Minkominseme, est revenu sur les réformes sociales engagées par le gouvernement.

Le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale ont permis à la population d’auto-entreprendre et sortir de l’exclusion économique et sociale, a-t-il souligné.

Le diplomate a salué au nom de ses collègues les différents programmes en faveur de l’insertion des jeunes dans la vie active.

Il a également mentionné le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), soutenu par le PNUD, ‘qui permettra de mobiliser d’importantes ressources additionnelles et ainsi de promouvoir une croissance inclusive qui conduira à la réduction drastique des inégalités sociales.’

Une démarche remarquable dans un pays où tout est priorité, a indiqué M. Minkominseme.

Le doyen du corps diplomatique a terminé son intervention en rappelant que la position géographique du Togo en faisait un hub en matière de logistique et de services. Un atout incontestable dans la région ouest-africaine.