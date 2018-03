Toutes les préoccupations de la jeunesse seront sur la table

Komlan Dodzi Kokoroko et Victoire Dogbé-Tomegah, la ministre du Développement à la base

Le Forum national de la jeunesse, qui aura lieu au mois d’avril, devrait rassembler près de 3000 participants.

L’originalité de la démarche repose sur le principe de l’interaction. Les jeunes pourront questionner et dialoguer directement avec le chef de l’Etat et ses ministres. Une façon concrète de répondre à leurs préoccupations concernant la formation, l’emploi et l’entreprenariat.

Les contributions peuvent d’ores et déjà être formalisées via une interface lancée il y a quelques jours.

Le Forum comprendra des échanges avec les responsables politiques et des ateliers thématiques.

‘Cette initiative répond à la nécessité de définir des stratégies pertinentes nouvelles pour tirer le meilleur profit du potentiel que constitue la jeunesse’, explique Komlan Dodzi Kokoroko, le responsable du comité d’organisation et par ailleurs président de l’université de Lomé.

Le Forum présidentiel de la jeunesse avait été annoncé début janvier par le président Faure Gnassingbé lors de ses vœux à la Nation.