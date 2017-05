'Toutes mes excuses'

‘Aux présidents Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara que j’ai malencontreusement mis en cause dans les propos que j’ai tenus, je tiens à exprimer mon profond regret et je leur présente mes excuses les plus sincères’, écrit Kako Nubukpo dans un communiqué publié dimanche.

Lors d’une conférence donnée cette semaine à Lomé sur l’utilité du franc CFA, l’actuel directeur de la Francophonie économique et numérique à l’OIF, avait affirmé que son renvoi du gouvernement était le résultat de pressions exercées par le président ivoirien très attaché au maintien de la zone franc.

Si M. Nubukpo s’est excusé, il souligne cependant qu’une partie de ses propos ont été sortis de leur contexte par les médias.