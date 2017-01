Transcender les intérêts personnels

Dans un message adressé mercredi aux Togolais, le président de l’UFC et leader historique de l’opposition, Gilchrist Olympio, appelle la classe politique au dialogue.

‘Il s’agit pour chaque Togolaise et chaque Togolais, de faire sa part pour pouvoir saisir les chances des réformes politiques, économiques et sociales, que le gouvernement a commencé à entreprendre et qu’il devrait poursuivre’, écrit M. Olympio.

‘L’UFC une fois encore en appelle à la sagesse de la classe politique togolaise pour qu’elle transcende ses intérêts personnels et qu’elle inscrive sa démarche dans l’histoire qui la jugera (…) Il y va de sa crédibilité. Il y va de sa foi dans l’histoire. Il y va de ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale’, souligne le patron de cette formation.