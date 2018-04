Le 58e anniversaire de l’indépendance a été pour Faure Gnassingbé l’occasion de s’adresser aux Togolais.

Il s’est exprimé sur les grands enjeux de son pays et sur la crise politique qu’il traverse depuis plusieurs mois.

Il a rappelé la ‘valeur ancestrale du dialogue’, ‘un élément de notre culture ; ‘la vie politique ne saurait échapper à cette pratique’.

M. Gnassingbé a toutefois regretté ‘les prises de position qui tendent à renier son importance et mettre en doute notre capacité à transcender nos divergences’.

En dépit des difficultés actuelles, ‘le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire avancer le chantier des réformes politiques engagées, dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l’Etat de droit’, a-t-il déclaré.

Le message se veut clair : les élections prévues cette année auront bien lieu.

Le reste de l'intervention a porté sur les avancées en matière sociale et économique et sur les progrès accomplis dans le secteur de la santé, de la justice et de l'éducation.