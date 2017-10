UNIR plébiscite les réformes constitutionnelles

Faure Gnassingbé a été reconduit à la tête du parti Unir dimanche à l’issue d’un congrès statutaire de deux jours à Tsévié.

Dans la pratique, la formation sera pilotée au quotidien par un secrétaire général, Aklesso Atcholé et des vice-présidents par région pour une meilleure implantation locale.

Les militants entendent se mobiliser pour les prochains scrutins, les législatives et les élections locales prévues en 2018. Les membres et sympathisants d’UNIR se sont clairement prononcés en faveur des réformes constitutionnelles qui prévoient une limitation du mandat présidentiel et un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Un référendum devrait être organisé prochainement.

La composition d’UNIR

Président national fondateur : Faure Gnassingbé

Secrétaire Exécutif : Atcholé Aklesso,

Trésorière générale : Mme Tchega Yawa Dzigbodi.

Les Vice-présidents

Région des Savanes : Bagbiegue Tahirou

Région Centrale : Atcha Dedji-Affoh

Région des Plateaux: Ihou Yaovi Attigbé

Région Maritime: Adedze Kodzo

Grand Lomé Agoè : Ibrahima Maïmounatou

Les vices présidents du Grand Lomé et de la Kara seront élus après concertation avec le nouveau bureau